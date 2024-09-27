قال المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أندريه تيننتي، الجمعة، إن هناك خشية من تحول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب إقليمية تنتهي بتداعيات كارثية.