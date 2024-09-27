ودعا نتنياهو مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات على إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأشار إلى أن "إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها على جبهات حرب تنظمها إيران".

وتابع: "ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا".

وأوضح: "لم أكن أنوي المجيء إلى هنا هذا العام فإسرائيل في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء. قررت الحضور إلى الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".

وذكر نتنياهو: "اتفاق التطبيع مع السعودية كان قريبا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر".

وتابع: "لن نرتاح حتى نحرر من تبقى من الرهائن لدى حماس في غزة".

وخلال كلمته قال نتنياهو أيضا:

الجيش الإسرائيلي قتل أو أسر أكثر من نصف مقاتلي حماس البالغ عددهم 40 ألفا ودمر 90 بالمئة من صواريخ حماس.

إذا استمرت حماس في السلطة في غزة فإنها ستعيد تنظيم صفوفها وتسليح نفسها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

مستعدون لدعم إدارة مدنية محلية في غزة تلتزم بالتعايش السلمي.

الحرب يمكن أن تنتهي إذا استسلمت حماس وألقت السلاح وأطلقت سراح الرهائن.

وقال نتنياهو عن حزب الله في لبنان: "نفد صبرنا"، مضيفا: