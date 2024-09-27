وأضاف المصدر: "لقاءات ستعقد بين وفدين من حركتي فتح وحماس في القاهرة بداية أكتوبر المقبل برعاية مصرية للبحث في تطبيق تفاهمات بكين للحوار الفلسطيني".



وتابع: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية تشرف على عملها الحكومة الفلسطينية لإدارة غزة بعد الحرب".

وأضاف المصدر: "لا اتفاق بين فتح وحماس على تشكيل لجنة من المستقلين لإدارة قطاع غزة في المستقبل".

ويعتبر مستقبل القطاع واليوم الثاني بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة من أكثر النقاط الشائكة في مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأدت الحرب إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة للغاية وزاد تعقيدها خلال الأسابيع الماضية مع توترات الحرب في لبنان.