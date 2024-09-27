وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بعد سماع دوي صفارات الإنذار وانفجارات في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وتابع قائلا: "سننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان.. ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان".

وقتلت الضربات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 600 منذ يوم الإثنين في ظل تفاقم العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى أسوأ مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.

ويطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل منذ ما يقرب من عام "إسنادا" للفلسطينيين وحركة حماس، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.