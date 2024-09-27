وذكر المسؤول للصحفيين طالبا عدم كشف اسمه: "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن".

وأضاف: "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا".

وترفض إسرائيل حتى الآن دعوات دولية لإعلان وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، وواصلت تنفيذ ضربات جوية مكثفة هذا الأسبوع مما فاقم المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد، الخميس، على أن بلاده "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها.

كما اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أن الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لعملية برية محتملة.

والأعمال القتالية الدائرة حاليا بين القوات الإسرائيلية وحزب الله هي الأسوأ منذ أكثر من 18 عاما وجاءت في إطار تداعيات حرب غزة على المنطقة.