الاجتماع الأول بهذا الشأن سيعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أعلن بن فرحان بحضور دولي كبير.

من جانبه، قال رئيس منتدى الخبرة السعودي أحمد الشهري إن هذه المبادرة خطوة جديدة ضمن جهود السعودية الدبلوماسية مع المنظومة الخيجية والعربية لبلوة حلول عادلة لأزمة غزة.

وأضاف الشهري لقناة "سكاي نيوز عربية" أن: