وقال بوحبيب في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نجدد رفضنا للحرب وندعو لتطبيق المقترح الأميركي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري".

وأضاف: "نجدد التمسك بضرورة تطبيق القرار 1701. تطبيق القرار 1701 ليس ضروريا لأمن لبنان فقط ولكنه ضروري أيضا لأمن إسرائيل".

وتابع: "لن يكون هناك سلام في المنطقة دون تطبيق حل الدولتين".

واختتم كلمته قائلا: "بدلا من عسكرة الصراع يجب التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت في وقت سابق من فجر الجمعة إلى استهداف سلسلة غارات بلدة الخيام في جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في البقاع، وأخرى استهدفت محيط مدينة بعلبك.

ورفضت إسرائيل يوم الخميس دعوات دولية لوقف إطلاق النار مع حزب الله في تحد للولايات المتحدة أكبر حلفائها وواصلت غاراتها في لبنان وزادت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

ورغم موقف إسرائيل، سعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى الإبقاء على احتمالات التوصل إلى هدنة مدتها 21 يوما اقترحتاها الأربعاء قائمة، وقالتا إن المفاوضات مستمرة على هامش اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك.

وأجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا يحاكي توغلا بريا في لبنان، فيما قد يمثل مرحلة تالية محتملة بعد الغارات الجوية المتواصلة وتفجيرات أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصر حزب الله.

وأكد قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال تومر بار يوم الخميس أن سلاح الجو يخطط لدعم القوات في حالة حدوث عملية برية وسيوقف أي عمليات نقل أسلحة من إيران.