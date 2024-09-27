وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الإصابات متوسطة، نتيجة التدافع للملاجئ، عقب اعتراض صاروخ فوق تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من فجر الجمعة أنه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إن "صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن".

وأكد أن "الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة المنظومة الدفاعية المتخصصة باعتراض الصواريخ الباليستية".

وأشار الجيش إلى أنه "لا تغيير حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية" بعد اعتراض هذا الصاروخ.

جدير بالذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

ووقتها قال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض- أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".