وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بدوّي أصوات انفجارات وصفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.

وأشار إلى أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض بواسطة منظومة "حيتس" صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحقا أن "الصاروخ الذي انطلق من اليمن تم اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة حيتس، والإنذارات والانفجارات التي سمعت هي نتيجة عملية الاعتراض وشظايا الاعتراض".

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

ووقتها قال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".

وكان زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، قد صرّح الأسبوع الماضي، بأن القصف الصاروخي على إسرائيل سيستمر وأن الميليشيا ستواصل عملياتها.

وأشار الحوثي في كلمة له إلى أن "جماعته تملك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول تعتمد على القوة الصاروخية".

وأوضح أن جماعته "تمتلك مستوى متقدما على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها".