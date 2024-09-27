وأضاف أن الأهداف شملت مواقع للبنية التحتية ومنصات تم إطلاق قذائف منها باتجاه إسرائيل وعناصر من جماعة حزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة في لبنان.

وتابع "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على تقليص وتفكيك القدرات الإرهابية والبنية التحتية لحزب الله".

وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان مساء الخميس باستهداف غارات إسرائيلية زوطر الشرقية ومدينة النبطية وميفدون ودير سريان وكفررمان وشوكين في جنوب لبنان.

وأكد موفدنا استهداف سلسلة غارات إسرائيلية أيضا حومين الفوقا في إقليم التفاح جنوبي لبنان.

ورفضت إسرائيل يوم الخميس دعوات دولية لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وواصلت غاراتها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مشارف العاصمة بيروت مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 بينهم امرأة في حالة حرجة.

وأفاد مصدران أمنيان بأن الغارة قتلت محمد سرور قائد إحدى وحدات القوة الجوية لحزب الله، ليكون بذلك أحدث قيادي كبير في الجماعة يتم استهدافه ضمن سلسلة اغتيالات وقعت خلال الأيام الماضية.

وعلى الجانب الآخر من الحدود مع لبنان، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا يحاكي توغلا بريا في لبنان، فيما قد يمثل مرحلة تالية محتملة بعد الغارات الجوية المتواصلة وتفجيرات أجهزة الاتصالات.

وذكر قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال تومربار يوم الخميس أن سلاح الجو يخطط لدعم القوات في حالة حدوث عملية برية وسيوقف أي عمليات نقل أسلحة من إيران.

وتتعهد إسرائيل بإعادة الأمن لشمالها من أجل عودة الآلاف من السكان إلى المجتمعات التي نزحوا منها بسبب الهجمات التي ظلت جماعة حزب الله تشنها طيلة عام عبر الحدود لدعم حماس في غزة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال للصحفيين لدى هبوط طائرته في الولايات المتحدة حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجيش سيواصل ضرب حزب الله "بكل قوة ولن نتوقف حتى نحقق جميع أهدافنا، وأولها وقبل كل شيء إعادة سكان الشمال بأمن إلى منازلهم".