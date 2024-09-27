وجاءت تصريحات دقلو في رسالة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب كلمة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

ونفذ الجيش السوداني عملية عسكرية في الساعات الأولى من صباح الخميس بهدف السيطرة على عدة مناطق بالخرطوم كانت خاضعة لقوات الدعم السريع.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن التحركات العسكرية والغارات الجوية للجيش تكثفت بمنطقتي الخرطوم وأم درمان، وهي الأعنف التي تشهدها العاصمة منذ أشهر.

وأفاد محمد إبراهيم، الناطق باسم وزارة الصحة السودانية في الخرطوم، في بيان بأن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 14 آخرين في أحدث جولة من القتال في حي كرري بأم درمان.

من جانبه قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، في بيان للأسوشيتد برس يوم الخميس إن ما لا يقل عن 78 مدنيا قتلوا بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية منذ بداية سبتمبر في منطقة الخرطوم.

وأضاف "قلقنا المباشر هو بشأن المدنيين، واحتمال حدوث المزيد من النزوح وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية".