وكشف الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تدريبا يحاكي مناورة برية في لبنان، الخميس، لافتا إلى أن تدريبات اللواء السابع جرت على بُعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها.

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".

ومعلوم أن القرار 1701، الذي تبناه مجلس الأمن في 2006، يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل.

وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون قال قبل عدة أيام: "إذا لم ينسحب حزب الله من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها".

في هذا الصدد، قال محرر شؤون الدفاع في صحيفة "هآرتس" أمير أورين، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":