وقال المصدر إن "المستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية قيادي بارز في حزب الله".

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله.

وأفادت مراسلتنا بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد المباني بالقرب من مجمع القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال شهود لرويترز إن صوت انفجار كبير دوى في الضاحية الجنوبية لبيروت وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت شقة بثلاثة صواريخ في مبنى سكني في حي القائم، بالقرب من مدرسة القديس يوسف في الضاحية الجنوبية".