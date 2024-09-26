وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل على بنى تحتية على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الحزب في لبنان لاستخدام هذه الوسائل القتالية ضد مواطني دولة إسرائيل".

وأوضح أن الجيش "يعمل بإصرار لمنع دخول وسائل قتالية إلى لبنان لتسليح حزب الله".

وتابع: "في هذه الأثناء يواصل الجيش ضرب حزب الله بقوة لتجريده من قدراته وبنيته التحتية".

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، الخميس، أن ‏الأنباء عن وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأميركي الفرنسي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الحديث عن تعليمات بشأن تهدئة العمليات العسكرية في الشمال مخالفة للحقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوعز للجيش بالاستمرار في القتال بكل قوة ووفقا للمخطط الموضوع.