وأشارت المصادر إلى أن هدنة الـ21 يوما المقدمة من الجانب الأميركي تشمل غزة ولبنان، مبرزة أن حزب الله لا يزال على موقفه بعدم فك الارتباط بين جبهتي لبنان وغزة، ومشيرة أيضا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري "ينصح حزب الله ولكن يستحيل الضغط عليه".

في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ‏الأنباء عن وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأميركي الفرنسي.

وأوضح أن الحديث عن تعليمات حول تهدئة العمليات العسكرية في الشمال مخالفة للحقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوعز للجيش بالاستمرار في القتال بكل قوة ووفقا للمخطط الموضوع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن هناك ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار في جبهة الشمال بهدف إفساح المجال للمفاوضات.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المعركة في الشمال يجب أن تنتهي بسحق حزب الله وتجريده من قدراته على إيذاء سكان الشمال على حد قوله.

هذا وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بإعلان قبول مقترح وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 7 أيام فقط.

واعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لوقف فوري مؤقت لإطلاق النار في لبنان يمثّل "اختراقا مهما".

واعتبر البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل يشكل خطرا باتجاه التصعيد الإقليمي، كما تضمن دعوة لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 3 أسابيع على الحدود بين الطرفين،

وأكد أيضا أن الوقت حان لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم.

ما تفاصيل الخطة الأميركية؟

الدعوة إلى تطبيق القرار 1701.

انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

تقوم على مبادرة جو بايدن لوقف حرب غزة.

"حلقة اتصال مفقودة"

من واشنطن، كشف الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

هناك جهود ومحاولات تبذل لخفض التصعيد.

يبدو أن واشنطن لديها حلقة اتصال مفقودة مع الجانب الإسرائيلي، وتحديدا مع نتنياهو.

أعتقد أن مشروع الهدنة بين حزب الله وإسرائيل لن يختلف في الواقع عن مسألة غزة.

حزب الله يطلب أن يكون هناك حل في غزة أولا.

الربط بين غزة ولبنان يزيد من الأعباء على الإدارة الأميركية

الحكومة اللبنانية وجدت نفسها متورطة في هذا الأمر دون أن يكون لها فيه ناقة أو جمل.

التعنت سيؤدي إلى فشل هذه المفاوضات.

ومن تل أبيب، قال كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان تسوريف لقناة "سكاي نيوز عربية":