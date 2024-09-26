وقال الجيش في بيان إنه ضرب خلال الليل "حوالى 75 هدفا تابعا لحزب الله في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، بما في ذلك منشآت لتخزين الأسلحة، وقاذفات جاهزة لإطلاق النار إضافة إلى استهداف عناصر في الحزب وبنى تحتية أخرى".

كما أعلن الجيش رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان، موضحا أنه تمكن من اعتراض بعضها.

وأوضح الجيش في بيان بالعربية "بخصوص الإنذارات فقط منطقة الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تمّ اعتراض بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة"،

وأكد أنه يواصل شنّ ضربات جوية ضد أهداف لحزب الله "في عدة مناطق في لبنان".

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع قادة بجماعة حزب الله وضربت مئات المواقع في عمق لبنان، حيث فر مئات الآلاف من منطقة الحدود، بينما أطلقت الجماعة وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وتلقت جماعة حزب الله ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها مما تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.