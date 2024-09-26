جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الأميركية بجانب رائدي الفضاء الإماراتيين اللذين تخرجا في برنامج "ناسا" لرواد الفضاء 2021 وهما هزاع المنصوري ونورا المطروشي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة.

وأشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن دور رواد الفضاء الإماراتيين مثل هزاع المنصوري وسلطان النيادي مهم في بناء قاعدة كبيرة من الكوادر المتخصصة في مجال الفضاء، من خلال نقل خبراتهما ومعارفهما إلى إخوانهم في برنامج الفضاء الإماراتي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن العالم اليوم يتقدم بسرعة كبيرة وغير مسبوقة خاصة في التكنولوجيا، والذي يمتلك التكنولوجيا اليوم خاصة الذكاء الاصطناعي يمتلك القوة والثروة لأن الثروة في المستقبل هي ثروة العلم والمعرفة.

ويقوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وتصدرت النقاشات موضوعات تركز بشكل أساسي على المستقبل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والاستثمار في البنية التحتية، والتعاون الدفاعي، والتكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء.

وأكد بيان مشترك للرئيس الإماراتي ونظيره الأميركي، نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض على أهمية الشراكة بين الإمارات وأميركا في مجال استكشاف الفضاء، والتي كان أحد أبرز نتائجها الإطلاق التاريخي لأول مسبار عربي إلى المريخ "مسبار الأمل" في عام 2021.

كما أكد البيان على أهمية التعاون في مجالات تتعلق بدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ واستكشاف القمر، وأيضا التعاون بين ناسا والإمارات في رحلات الفضاء البشرية.