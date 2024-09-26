وطالت عمليات القصف بلدات كفرتبنيت وكفرمان والنبطية، كما طالت الكرك بالبقاع شرقي لبنان ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين.

كما نفذت إسرائيل غارات خلال ساعات الفجر طالت بلدات يحمر وسمحر ولبايا في البقاع الغربي وعريض دبين في قضاء مرجعيون.

ماذا يحدث؟