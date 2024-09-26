وأشارت الهيئة نقلا عن مسؤول أميركي إلى أن لبنان وإسرائيل سيقرران "خلال ساعات" ما إذا كانا سيقبلان أم لا بالخطة الأميركية.

وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظريه الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان بشكل يضمن والأمن والسلامة ويمكن المدنيين من العودة إلى ديارهم.

وشدد البيان على أن تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخاصة على مدى الأسبوعين الماضيين، يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقاً، وإلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال البيان إن واشنطن وباريس عملا خلال الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار لإعطاء الفرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود.

وقال البيان إن كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية ودولة الإمارات وقطر قد أيدوه هذا المقترح.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش ضرورة تجنب الحرب بأي شكل، مشددا على ضرورة أن لا يتحول لبنان إلى غزة أخرى.

ووسّعت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، الأربعاء، لتقتل 81 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بضرباته هذا الأسبوع قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان فرّ منها مئات الآلاف، وفي المقابل أطلق الحزب وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وتعج المستشفيات في لبنان بالجرحى منذ يوم الإثنين حينما قتل القصف الإسرائيلي أكثر من 550 شخصا في أعنف يوم تشهده البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990.