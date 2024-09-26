وقال عراقجي في الأمم المتحدة إن "المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة فإن العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أن بلاده "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار.

وشدد على أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان".

واختتم حديثه بالقول إن طهران تدعم حزب الله في قضيته العادلة للدفاع عن لبنان ضد "فظائع" إسرائيل.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد صرّح يوم الأربعاء في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران مهتمة بحرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة لديها "قدرات ردع ودفاع كبيرة" في المنطقة، وعززت تلك القدرات في الأيام القليلة الماضية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باستخدام "القوة الكاملة" ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وأفاد نتنياهو في بيان: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة. نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لــ"دخول محتمل" إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".