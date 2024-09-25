وأضاف ماكرون في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة :"لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان".

وعلق على ما يجري من تصعيد في لبنان بالقول: "كثير من المدنيين قتلوا دون مبرر".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن وزير خارجيته الجديد جان-نويل بارو سيتوجه إلى لبنان في نهاية الأسبوع.

وطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.

كما دعا إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، وفي المقابل طالب حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة قال ماكرون: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حماس لكن الحرب في غزة طالت كثيرا".

وتابع: "ليس هناك أي تبرير لمقتل آلاف من المدنيين.. وندعو لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".