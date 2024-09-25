وذكر بسام مولوي، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

الموقف الرسمي اللبناني متمسك بضرورة التوصل لحل دبلوماسي سريع.

إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة.

ننظر إلى مفاوضات رئيسي الحكومة والبرلمان بأنها بارقة أمل للبنانيين.

مبادرة رئيس البرلمان اللبناني هي ضمن إطار الخط الوطني المتماسك.

ينبغي الضغط الدولي والعربي على إسرائيل لوقف هذه الضربات والمجازر والإبادات.

نؤكد على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي.

هناك حركة نزوح كبيرة بدأت منذ يوم الإثنين.. الطرقات ممتلئة بالسيارات.

انتقل عدد كبير من المواطنين من الجنوب إلى وسط وشمال البلاد.

بلغ عدد النازحين الموجودين في مراكز الإيواء ما يزيد عن الـ55 ألفا.

اتخذنا كافة التدابير اللازمة لمنع الفتنة وليكون اللبنانيون متماسكين مع بعضهم البعض.

كلفنا جميع أجهزة الأمن بالاستنفار للحفاظ على أمن اللبنانيين.

ومنذ أيام، يشهد لبنان تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع النزاع الراهن بينهما قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة، مما جدد المخاوف الإقليمية والدولية من نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وتشنّ إسرائيل غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه وتقول إنها تطال أهدافا لحزب الله، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.