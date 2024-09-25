قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الأربعاء، إن "إسرائيل من خلال العمليات الأخيرة ترسل رسالة إلى لبنان بضرورة إيقاف حزب الله وإلا سيدفع لبنان الثمن باهظا".