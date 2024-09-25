وذكرت الوزارة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح.

وأعلنت في بيان آخر أن غارة إسرائيلية على بلدة جون قضاء الشوف جنوب بيروت أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح.

وتشير تلك الغارات إلى توسيع إسرائيل نطاق هجماتها حيث كانت هاتان المنطقتان البعيدتان نسبيا عن معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان، بمنأى عن الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد قبل نحو عام، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأدّت غارات على بلدات عين قانا وبنت جبيل وتبنين في جنوب لبنان إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، وفق الوزارة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المكثفة كلا من:

محيط مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع شرقي لبنان.

أطراف بلدة عرمتى في جزين جنوبي البلاد.

مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح.

حي الصالحية في مدينة النبطية.

بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة.

بلدة العباسية في قضاء صور.

بيان الجيش الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.

وقال الجيش في بيان إنه "يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، مضيفا أنه سيعلن "تفاصيل إضافية لاحقا".

وأضاف أنه يضرب أهدافا لحزب الله ومنشآت تخزين أسلحة.

كذلك، أشار إلى أن حوالى 40 قذيفة أطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحا أنه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات".