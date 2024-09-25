جاء ذلك بعد استهداف إسرائيل قادة بارزين في الحزب عبر ضربات جوية أصابت أنحاء مختلفة من لبنان.

وقال خامنئي: "القوة التنظيمية والموارد البشرية لحزب الله قوية للغاية ولن تتضرر بشدة بسبب قتل قادة كبار حتى وإن كان ذلك يشكل خسارة واضحة".

وتابع: "سيكون النصر حليف المقاومة الفلسطينية واللبنانية في النهاية" واتهم إسرائيل بــ"قتل مدنيين لأنها غير قادرة على هزيمة أعدائها".

وتابع خامنئي: "الولايات المتحدة تعلم وتتدخل" مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تحتاج إلى تحقيق الكيان الصهيوني لانتصار" قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وكثفت إسرائيل هجماتها على لبنان منذ تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء في الجماعة منها البيجر والوكي توكي.

وذكر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف حزب الله قتلت 569 منذ يوم الاثنين.

وجاءت أعنف موجة قصف وضربات جوية من إسرائيل على لبنان في نحو عقدين بعد ما يقرب من عام من اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.