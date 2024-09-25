وقال كتانة، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

نؤكد أن الصليب الأحمر يقوم بنقل الجرحى من الجنوب إلى بيروت وجبل لبنان.

الصليب الأحمر يقوم حاليا بعملية ضخمة.

نقوم أيضا بتوزيع الدم على المستشفيات وبمسح كامل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالنسبة للنازحين.

لدينا خطط احترافية واستباقية و ننسق مع اليونيفيل لدعم عمليات الإغاثة في الجنوب.

الحالات الخطيرة في الحاجة إلى عناية عاجلة وهناك استنفار عام بجميع مستشفيات لبنان.

نحن في جاهزية تامة ونقوم بعملنا الإسعافي والإنقاذي والإغاثي بحياد واستقلالية.

قمنا بنداءات للمواطنين للتبرع بالدم، لأننا استعملنا مخزون الدم.

وتشنّ إسرائيل غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه وتقول إنها تطال أهدافا لحزب الله، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الثلاثاء أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده أسفرت عن مقتل 558 شخصا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).