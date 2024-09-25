وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهم بحثوا "التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

ودان الوزراء "العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا على أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة"، وفق البيان.

ودعا وزراء الخارجية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها".

وأكدوا بحث "مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي" تحضيرا لقمة ثلاثية "على مستوى القادة في القاهرة".

وأتى اجتماع الوزراء الثلاثة في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع النزاع الراهن بينهما قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة، مما يجدد المخاوف الإقليمية والدولية من نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وتشنّ إسرائيل غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه وتقول إنها تطال أهدافا لحزب الله، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الثلاثاء أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده أسفرت عن مقتل 558 شخصا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وتلقى حزب الله خلال الأيام الماضية ضربات موجعة بعد تفجير آلاف من أجهزة اتصالاته الأسبوع الماضي في هجمات نسبها إلى إسرائيل وأدّت إلى مقتل 39 شخصا وإصابة آلاف آخرين بجروح. كما أدت غارة إسرائيلية الجمعة على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقتل عدد من قادة قوته النخبوية.

وأعلن الحزب الأربعاء مقتل القيادي العسكري إبراهيم قبيسي في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وفق وزارة الصحة.