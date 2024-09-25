وطال القصف قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسروان شمال بيروت للمرة الأولى، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وأفاد سكان من القرية التي تقطنها غالبية من الشيعة، والواقعة في قضاء كسروان ذات الغالبية المسيحية، عن سماع صوت انفجارين.

ورأى شاهد عيان منزلا ومقهى مدمّرين بالكامل في مكان القصف.

وأسفرت الغارة على المعيصرة عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية:

محيط مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع شرقي لبنان.

أطراف بلدة عرمتى في جزين جنوبي البلاد.

مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح.

حي الصالحية في مدينة النبطية.

بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة.

بلدة العباسية في قضاء صور.

بيان الجيش الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.

وقال الجيش في بيان إنه "يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، مضيفا أنه سيعلن "تفاصيل إضافية لاحقا".

وأضاف أنه يضرب أهدافا لحزب الله ومنشآت تخزين أسلحة.

كذلك، أشار إلى أنّ حوالى 40 قذيفة أُطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحا أنّه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات".

وقال الجيش الإسرائيلي: "تواصل منظمة حزب الله إطلاق مقذوفات تجاه مناطق ومنشآت مدنية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".