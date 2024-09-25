وفيما يلي تسلسل زمني للصراع بين إسرائيل ولبنان:

1948

لبنان يشارك مع دول عربية أخرى في الحرب على دولة إسرائيل الوليدة.

نحو 100 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من منازلهم في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني خلال الحرب يصلون إلى لبنان لاجئين.

ولبنان وإسرائيل يتفقان على هدنة عام 1949.

1968

قوات خاصة إسرائيلية تدمر عشرات من طائرات الركاب في مطار بيروت ردا على هجوم جماعة فلسطينية مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية.

منظمة التحرير الفلسطينية تنتقل إلى لبنان بعد عامين من طردها من الأردن وأعمال العنف تتزايد عبر الحدود.

1973

قوات إسرائيلية خاصة تقتل ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت ردا على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وتتزايد هجمات مسلحين فلسطينيين على إسرائيل وتتزايد معها الردود العسكرية الإسرائيلية على أهداف في لبنان في سبعينيات القرن الماضي وهذا دفع كثيرين من اللبنانيين إلى الفرار من الجنوب.

والتوتر الطائفي داخل لبنان يتفاقم والحرب الأهلية تشتعل.

1978

إسرائيل تغزو جنوب لبنان وتقيم منطقة احتلال صغيرة في عملية ضد المسلحين الفلسطينيين بعد هجوم مسلح قرب تل أبيب.

وإسرائيل تدعم ميليشيا مسيحية محلية تسمى جيش لبنان الجنوبي.

1982

إسرائيل تغزو لبنان وصولا إلى بيروت في هجوم أعقب إطلاق نار متبادل على الحدود.

إجلاء آلاف المقاتلين الفلسطينيين بحرا بعد حصار دموي استمر 10أسابيع للعاصمة اللبنانية شمل قصفا إسرائيليا مكثفا لغرب بيروت.

مقتل مئات المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على أيدي ميليشيات مسيحية سمحت لهم القوات الإسرائيلية بالدخول بعدمقتل رئيس لبناني ماروني منتخب حديثا في انفجار سيارة ملغومة.

1985

إسرائيل تنسحب من وسط لبنان عام 1983 لكنها تحتفظ بقوات في الجنوب.

إسرائيل تقيم منطقة احتلال رسمية في جنوب لبنان بعمق نحو15 كيلومترا وتسيطر على المنطقة مع حليفها جيش لبنان الجنوبي.

وحزب الله يشن حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية.

1996

مع دأب حزب الله على مهاجمة القوات الإسرائيلية في الجنوب وإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، تشن إسرائيل هجوما يستمر 17 يومافي عملية تطلق عليها "عناقيد الغضب" تؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخصفي لبنان، من بينهم 102 قتلوا في قصف إسرائيلي لقاعدة للأمم المتحدة في قرية قانا جنوب لبنان.

2000

إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان لتنهي 22 عاما من الاحتلال.

2006

في يوليو، حزب الله يخترق حدود إسرائيل ويخطف جنديين إسرائيليين ويقتل آخرين فتندلع حرب استمرت خمسة أسابيع شملت ضربات إسرائيلية مكثفة على معاقل حزب الله والبنية التحتية اللبنانية.

القوات البرية الإسرائيلية تقتحم جنوب لبنان لكن معظم الصراعيدور في فلك قصف جوي إسرائيلي ونيران حزب الله الصاروخية. والحرب تنتهي دون أن تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية، وحزب الله يعلن "النصر الإلهي".

مقتل 1200 شخص في لبنان على الأقل، معظمهم من المدنيين، و158 إسرائيليا، معظمهم من الجنود.

2023

حزب الله يبدأ تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر، بعد يوم من هجوم بقيادة مسلحي حركة (حماس) عل بلدات في جنوب إسرائيل واشتعال حرب غزة.

حزب الله، حليف حماس، يقول إن هجماته تستهدف دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

هجمات جوية إسرائيلية تقصف مناطق حدودية في جنوب لبنان وتستهدف مواقع في سهل البقاع فيما يضرب حزب الله شمال إسرائيل.

وعشرات الآلاف من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من منازلهم على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

2024

ضربة في يوليو تستهدف مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل تسفر عن مقتل 12 فتى.

حزب الله ينفي ضلوعه وإسرائيل تقتل فؤاد شكر القائد العسكري بحزب الله في هجوم قرب بيروت.

حزب الله يرد في أغسطس بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، قائلا إنه استهدف قاعدة شمالي تل أبيب.

الصراع يتصاعد في سبتمبر عندما تنفجر آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله في هجوم يبدو أن إسرائيل مسؤولة عنه،مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وإسرائيل تشن هجوما علىبيروت يسفر عن مقتل قادة كبار في حزب الله.

تشن إسرائيل بعد ذلك بأيام أكبر قصف لها في الحرب تسبب، بحسب السلطات اللبنانية، في مقتل ما يربو على 500 شخص في يوم واحدمع إجبار عشرات الآلاف إلى النزوح من الجنوب.