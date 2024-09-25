ووفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الخميس، على أن يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل، وسترافقه في الرحلة زوجته سارة.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إطلاق صاروخ أرض-أرض من قبل حزب الله على تل أبيب.

وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيعقد مشاورات، الأربعاء، مع المؤسسة الأمنية لمناقشة استمرار الضربات في لبنان.

في الوقت نفسه، وجه مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية انتقادات حادة لقرار نتنياهو بالسفر إلى الولايات المتحدة في ظل التصعيد العسكري على الحدود الشمالية، معتبرًا أنه تصرف "متهور وغير مسؤول".

وأشار المسؤول إلى إمكانية تفويض وزير الخارجية أو أحد المبعوثين لإلقاء الخطاب بدلاً من نتنياهو.