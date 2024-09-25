وأوضح حزب الله أن "مقر الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب صباح اليوم من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

ولليوم الثالث على التوالي، شنّت إسرائيل غارات جوية مكثّفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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