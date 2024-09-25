ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

ولليوم الثالث على التوالي، شنّت إسرائيل غارات جوية مكثّفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ "الطائرات الحربية المعادية تشنّ منذ الخامسة فجرا (02:00 ت غ) غارات جوية" على مناطق عدة في جنوب لبنان، مؤكدة أنّ الغارات لم تتوقف خلال الليل وأنها أسفرت عن إصابات، من دون أن تورد أي حصيلة دقيقة.

الى ذلك، أفادت بأن إسرائيل شنت غارات استهدفت "مدينة بعلبك وقرى القضاء" الواقع في شرق لبنان عند الحدود مع سوريا، اعتبارا من بعد منتصف الليل (21:00 ت غ الثلاثاء) وحتى ساعات الفجر.

ماذا يحدث؟