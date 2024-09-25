أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو هاجم منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب صباح اليوم من لبنان.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من لبنان.
ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.
كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.
ولليوم الثالث على التوالي، شنّت إسرائيل غارات جوية مكثّفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ "الطائرات الحربية المعادية تشنّ منذ الخامسة فجرا (02:00 ت غ) غارات جوية" على مناطق عدة في جنوب لبنان، مؤكدة أنّ الغارات لم تتوقف خلال الليل وأنها أسفرت عن إصابات، من دون أن تورد أي حصيلة دقيقة.
الى ذلك، أفادت بأن إسرائيل شنت غارات استهدفت "مدينة بعلبك وقرى القضاء" الواقع في شرق لبنان عند الحدود مع سوريا، اعتبارا من بعد منتصف الليل (21:00 ت غ الثلاثاء) وحتى ساعات الفجر.
ماذا يحدث؟
- تبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر.
- صعّدت إسرائيل ضرباتها منذ الإثنين، وتعلن شنّ مئات الغارات يوميا على أهداف للحزب في جنوب لبنان وشرقه.
- في المقابل، أعلن الحزب الردّ على هذه الغارات بقصف صاروخي يستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.
- أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده أسفرت عن مقتل 558 شخصا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).