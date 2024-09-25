وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك تقديرات تشير إلى أن صواريخا أطلقت على إسرائيل جاءت من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الواضح، الذي يأتي وسط توتر عنيف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأفادت الهيئة بإطلاق صاروخ واحد من لبنان باتجاه تل أبيب، مضيفة أنه قد تم إسقاطه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب "صاروخ باليستي".

وخلال الأيام الأخيرة، خاضت إسرائيل وحزب الله أشد المعارك بينهما منذ حرب 2006 في لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قال إنها قتلت قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي.

وتكبد حزب الله خسائر فادحة مع مقتل العديد من كبار قادته العسكريين وتعرض أنظمة اتصالاته للخطر.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية.