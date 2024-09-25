وقال حزب الله في بيان إن قبيسي وهو من مواليد 1962 جنوب لبنان، قتل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، القضاء على القبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وذكر الجيش في بيان: "هاجمت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

وأوضح البيان أن القبيسي كان وقت الضربة برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، الثلاثاء، بأن إسرائيل تواصل تجريد حزب الله من قدراته وتركز على تصفية قادته.

وأوضح في منشور على منصة إكس "في الغارة في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت قضينا على المدعو إبراهيم قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله الى جانب قائدين أخرين من الوحدة الصاروخية على الأقل".

وأردف أدرعي "لقد شكل قبيسي عنصرا له خبرة خاصة في تفعيل الصواريخ بما فيها الصواريخ الموجهة بدقة وكان مسؤولا عن سلسلة من العمليات ضد إسرائيل بما فيها إطلاق الصواريخ نحو حيفا اليوم".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان حيث أوقعت ضربات إسرائيلية أكثر من 500 قتيل، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.

وخلال الأيام الأخيرة، خاضت إسرائيل وحزب الله أشد المعارك بينهما منذ حرب 2006 في لبنان.

وتكبد حزب الله خسائر فادحة مع مقتل العديد من كبار قادته العسكريين وتعرض أنظمة اتصالاته للخطر.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية.