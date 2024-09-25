ونقل مراسلنا عن الدفاع المدني في غزة قوله، إن 52 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال قتلوا في غارات إسرائيلية، استهدفت عدة منازل بالقطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، الثلاثاء، عن إصابة العديد من الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى.

وفي دير البلح، قتلت غارة جوية إسرائيلية على مخيم للاجئين في وسط قطاع غزة، 10 فلسطينيين، بينهم أربعة أشخاص من نفس العائلة، وأصابت 11 آخرين، بحسب مستشفى العودة.

ولقي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين حتفهم وأصيب سبعة آخرون بينهم نساء وأطفال، في غارات شنتها إسرائيل فجر الثلاثاء على مدينة خان يونس جنوبي غزة، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن من بين القتلى خمسة أشخاص لقوا حتفهم في غارة على منزل أسرة أبو حرب في قرية قيزان النجار.

وأضاف أن الغارة أدت أيضا إلى إصابة 10 آخرين في الأقل.

وترفع الحصيلة الأخيرة إجمالي عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 41467 قتيلا وعدد الجرحى إلى 95921، بحسب وزارة الصحة في القطاع.