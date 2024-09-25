وأضاف المسؤول أن "التعامل مع خطر حزب الله لن يعالج بتوغل إسرائيلي في لبنان".

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة يوم الثلاثاء على قاعدة عتليت التابعة للبحرية الإسرائيلية جنوبي حيفا.

وأوضحت في بيان أن الهجوم استهدف "أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

وفي اليوم الثاني من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 100 صاروخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل الثلاثاء.

وأدى إطلاق الصواريخ على عدة مناطق في شمال إسرائيل إلى اشتعال حرائق وإلحاق أضرار بالمباني.

وسقطت الصواريخ في خمس دفعات طوال الصباح، وكانت أكبرها تحتوي على 50 صاروخا باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب منصات الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري للصحفيين يوم الثلاثاء أن إسرائيل تسعى لأن تكون الحملة العسكرية ضد حزب الله قصيرة قدر الإمكان لكنها مستعدة لأن تطول.

ووفقما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، فإن حصيلة القتلى جراء القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان خلال اليومين الماضيين من التصعيد، ارتفعت إلى 558 قتيلا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة.