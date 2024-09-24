وكشف عن الصاروخ "فادي 3" لأول مرة خلال قصف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية في الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أنه تم إطلاق 105 صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان حزب الله قد استخدم الأحد، في استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد الصواريخ من ‏نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك ردا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين.

وسمي الصاروخ بهذا الاسم نسبة إلى فادي حسن طويل الذي قتل في مايو 1987 في مواجهة لحزب الله مع القوات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن فادي الطويل هو شقيق القيادي البارز في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله وسام طويل، الذي اغتالته إسرائيل في يناير 2024.