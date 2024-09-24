وذكرت مصادر أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قائد كبير بمجال الصواريخ بحزب الله، فيما قال مصدران أمنيان في لبنان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الغارة.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هدف الضربة في الضاحية الجنوبية هو رئيس المنظومات الصاروخية في حزب الله، إبراهيم محمد قبيسي.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن هوية المستهدف من الغارة الجوية، كما لم يصدر حزب الله بيان بمقتل أحد قياديه في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص و15 جريحا في حصيلة أولية للغارة على الضاحية الجنوبية.

وأفادت وكالة الانباء اللبنانية أن الغارة نفذها الطيران الإسرائيلي على مبنى في منطقة الغبيري مؤلف من 5 طبقات مستهدفا شقتين في الطبقتين الرابعة والخامسة، عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي ذلك غداة غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت، وفق ما قال مصدر مقرب من الحزب، قائد جبهة جنوب لبنان في الحزب علي كركي.

لكن الحزب قال في بيان لاحقا إن كركي "بخير" وانتقل إلى "مكان آمن".

ومني حزب الله في الأسبوع الأخير بخسائر موجعة بعد تفجير آلاف من أجهزة اتصالاته الثلاثاء والأربعاء، في هجمات نسبها الى اسرائيل، التي شنت غارة الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن مقتل 16 من قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب، بينهم رئيسها ابراهيم عقيل وقيادي آخر.

وقتل فؤاد شكر، أحد أبرز قادة حزب الله العسكريين، في غارة استهدفت مبنى سكنيا في ضاحية بيروت الجنوبية في 30 يوليو.