وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الإثنين، إن الصين تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، وتندد بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الوزيرين اجتمعا في نيويورك، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الموقف في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات جوية على مواقع لحزب الله اللبناني، الإثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصا ودفعت عشرات الآلاف للفرار إلى مواقع آمنة، وذلك في أعنف يوم يشهده لبنان خلال عقود.

وقال وانغ إنه "مهما تغير الوضع فإن الصين ستستمر في الوقوف إلى جانب العدالة، وإلى جانب الأشقاء العرب، بما في ذلك لبنان".

ونقل البيان عن الوزير الصيني قوله: "نتابع عن كثب تطورات الوضع الإقليمي، خاصة ما وقع مؤخرا في لبنان من انفجار لأجهزة اتصالات، ونعارض بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين".

وأضاف أن الصين تعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، وستواصل العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وقال وانغ إن محاربة العنف بالعنف لن يحل المشاكل في الشرق الأوسط، بل "سيتسبب في كوارث إنسانية أكبر".