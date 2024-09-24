وقال بانيتا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "احفظ كلماتي. إنها ساحة المعركة للمستقبل"، في إشارة إلى الهجمات المنسوبة لإسرائيل على أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وأشار إلى أن "القدرة على وضع متفجرات في الأجهزة التكنولوجية التي أصبحت شائعة جدا هذه الأيام، وتحويلها إلى حرب إرهابية".

وتابع: "لا يساورني شك في أن هذا شكل من أشكال الإرهاب".

كما أعرب بانيتا عن قلقه من "عواقب وخيمة" بعد هذه الهجمات.

والأسبوع الماضي، انفجرت الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله في مناطق مختلفة من لبنان، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل فخخت هذه الأجهزة بمواد متفجرة، في مرحلة ما قبل وصولها إلى أيادي عناصر حزب الله.