وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع الصحفيين، أن لدى واشنطن أفكارا ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله، وستسعى إلى "مخرج" من التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وذكر أن واشنطن "لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد"، معبرا عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.

وتابع أن الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله، كان محورا رئيسيا في لقاءات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.