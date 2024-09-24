وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها من لبنان، وعن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.

وأضاف البيان أنه "سبق أن حذرت مصر عن مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار ي غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب، ندعو القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام".

ودعت مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي، ووقف التصعيد فورا، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، واتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة، كما جاء في البيان.