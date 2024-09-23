وقال نتنياهو: " لدي رسالة للشعب اللبناني: إن حرب إسرائيل ليست معكم. إنها مع حزب الله".

وأضاف "لقد استخدمكم حزب الله لفترة طويلة كدروع بشرية. لقد وضع صواريخ في غرف معيشتكم وصواريخ في مرآبكم. من فضلكم، ابتعدوا عن الأماكن التي قد تتعرض للأذى الآن".

وتابع نتنياهو في الرسالة "بمجرد انتهاء عمليتنا، يمكنك العودة بأمان إلى منازلكم.. أحثكم على أخذ هذا التحذير على محمل الجد. لا تسمحوا لحزب الله بتعريض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. لا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر".

وشنت إسرائيل ضربات جوية اليوم الاثنين على المئات من أهداف جماعة حزب الله في لبنان مما أودى بحياة 274 شخصا على الأقل، وفق الوزارة الصحة اللبنانية، ليشهد البلد بذلك أدمى يوم في الصراع المستمر منذ عام تقريبا.

واستهدف الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع في الشرق والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا في أكبر ضرباته من حيث النطاق.

وحولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية حيث تطلق جماعة حزب الله الصواريخ عليها دعما لحليفتها حركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل في غزة.