وأغارت الطائرات الإسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إن "هدف الهجوم في بيروت هو القيادي علي كركي، وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة.

وأصدر حزب الله في وقت لاحق بيانا نفى فيه مقتل كركي، قائلا إنه "بخير وقد انتقل إلى مكان آمن".

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الضربة الإسرائيلية على منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت باستخدام 3 صواريخ.