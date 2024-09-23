وقال غالانت: "نعمل على توسيع نطاق ضربات جيش الدفاع الإسرائيلي ضد أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وتأتي تصريحات غالانت في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل اليوم الإثنين، هجمات "كثيفة" على جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 182 شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وكان غالانت قد قال أمس الأحد، أن "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا".

وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

ويثير تصاعد الهجمات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات الماضية، مخاوف من الاتجاه نحو حرب شاملة

وتبادل الطرفان إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عام تقريبا، عندما بدأت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ تضامنا مع الفلسطينيين وحليفتها حماس.