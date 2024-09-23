وأضاف نتنياهو من مقر سلاح الجو المحصن في وزارة الدفاع : "لقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال - وهذا بالضبط ما نقوم به".

وتابع: "نحن ندمر آلاف الصواريخ والقذائف التي تستهدف المدن الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين ونحن أمام أيام معقدة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أكد أن إسرائيل تفتح مرحلة جددة من الحرب مع تحريك مركز الثقل نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات.

وقد أدت الغارات الإسرائيلية "الكثيفة" اليوم الاثنين، على قرى وبلدات جنوبي لبنان، إلى مقتل 182 شخصا. حسب وزارة الصحة اللبنانية.