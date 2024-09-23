قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستواجه "أياما صعبة" في الوقت الذي تكثف فيه الضربات على حزب الله في جنوب لبنان.
وأضاف نتنياهو من مقر سلاح الجو المحصن في وزارة الدفاع : "لقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال - وهذا بالضبط ما نقوم به".
وتابع: "نحن ندمر آلاف الصواريخ والقذائف التي تستهدف المدن الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين ونحن أمام أيام معقدة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أكد أن إسرائيل تفتح مرحلة جددة من الحرب مع تحريك مركز الثقل نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات.
وقد أدت الغارات الإسرائيلية "الكثيفة" اليوم الاثنين، على قرى وبلدات جنوبي لبنان، إلى مقتل 182 شخصا. حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف حتى الآن أكثر من 300 هدف لحزب الله اللبناني.
كما وجهت إسرائيل خلال الأيام الماضية ضربات أدت إلى مقتل عشرات العناصر والقادة التابعين لحزب الله عبر اختراق لاسلكي واستهدافات جوية.
وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.