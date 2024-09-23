وذكر أفيخاي أدرعي: "منذ صباح الاثنين استهدفنا أكثر من 300 منزل تضم أسلحة ووسائل قتالية متطورة يعتزم حزب الله استخدامها ضد إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: "هناك منازل بالبقاع تحتوي صواريخ ومسيرات وسنهاجمها قبل إطلاقها على إسرائيل".

وأضاف أن "كل منزل هاجمناه في لبنان كان يحتوي على أسلحة لحزب الله".

وأردف أدرعي: "وجهنا إنذارا محددا موجها إلى منطقة البقاع شرقي لبنان طلبنا منهم أن يخلو تلك المنازل التي تحتوي على أسلحة فورا. وأمهلناهم ساعتين لإخلاء تلك المنازل لأن إسرائيل تنوي استهداف هذه المنازل التي تحتوي على أسلحة ومسيرات وقدرات متطورة لحزب الله".

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات للبنية التحتية لحزب الله.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن 100 شخص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 400 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اوم الاثنين.