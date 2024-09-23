وقال عبد الغفار إن إجمالي الحالات التي تم رصد إصابتها بنزلات معوية من خلال المستشفيات الحكومية في محافظة أسوان، هي 480 حالة، منذ يوم 10 سبتمبر.

وأفاد وزير الصحة المصري الاثنين: