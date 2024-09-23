كشف وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، بالأرقام، آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة بنزلات معوية في محافظة أسوان.
وقال عبد الغفار إن إجمالي الحالات التي تم رصد إصابتها بنزلات معوية من خلال المستشفيات الحكومية في محافظة أسوان، هي 480 حالة، منذ يوم 10 سبتمبر.
وأفاد وزير الصحة المصري الاثنين:
- الحالات التي تم حجزها بلغت 168 حالة، متبقي 78 حالة منها بالمستشفيات من بينهم 36 حالة محجوزة بالعناية المركزة.
- بلغ عدد الوفيات 5 حالات، ولم يتأكد ارتباط حالات الوفاة مباشرة بالإصابة.
- بلغ معدل تردد المصابين على مستشفيات أسوان 19 حالة يوميا وهو "معدل آمن"، وفقا لوزير الصحة.
- رصدنا انخفاض معدل التردد على المستشفيات خلال اليومين الأخيرين .
- فترة حضانة الميكروب من 3 إلى 5 أيام، والمتوقع انحسار الإصابات خلال الأيام المقبلة.
- أعداد المصابين منخفضة بالمقارنة بحجم المحافظة وتعداد سكانها.
- نبحث مدى سلامة المأكولات والمشروبات التي تناولها المصابون منذ ظهور أول حالة مصابة بنزلة معوية.
- هناك كثير من الأمراض تشترك في نفس الأعراض ونبحث عن مصدر العدوى والسبب الحقيقي لانتشارها.
- تأكدنا من سلامة مياه الشرب في أسوان عبر تحليل عينات من محطات المياه داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة.