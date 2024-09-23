وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان لـ"رويترز" إن الحرس الثوري ينفذ عملية شاملة لفحص جميع الأجهزة، بما في ذلك المعدات المحلية والمستوردة من الصين وروسيا.

وأعرب أحد المسؤولين، عن قلق طهران من إمكانية اختراق إسرائيلي قد يستخدم عملاء إيرانيين في الداخل.

وأضاف المسؤول أن التحقيقات تستهدف القيادات المتوسطة والرفيعة في الحرس الثوري، حيث يشمل التدقيق حساباتهم المصرفية في إيران والخارج، بالإضافة إلى تاريخ سفرهم وسفر عائلاتهم.

ورفض المسؤول الأمني الإدلاء بتفاصيل حول كيفية تواصل قوات الحرس الثوري، مؤكدا أنهم يعتمدون حاليا على أنظمة المراسلة المشفرة.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية قد حظرت على المسافرين على متن رحلاتها بين طهران وبيروت حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.