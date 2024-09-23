وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف حتى الآن أكثر من 300 هدف لحزب الله اللبناني.

وأفادت مصادر لبنانية أن إسرائيل شنت غارات جوية على أكثر من 50 بلدة لبنانية في الساعات الأخيرة. وفق الإحصاءات الأولية.

وقالت كالة الأنباء اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية تستهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند جنوبي لبنان، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

وأضافت أن غارة إسرائيلية شملت أيضا منشأة صناعية في بلدة تول في منطقة النبطية.

تحذير سكان شمال إسرائيل

وفي شمال إسرائيل طلب الجيش من سكان بلدات سهل الحولا البقاء قرب الملاجىء.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة ألكوش في الجليل الغربي، وفي مناطق عدة في الجليل، وفي صفد.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قد اعترض عدد من الصواريخ في سماء مدينة صفد.